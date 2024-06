Plastic Free: tornano gli appuntamenti a Lamezia Terme l’8 e il 9 giugno

L’associazione No profit Plastic Free ha organizzato per sabato 8 giugno e domenica 9 giugno due appuntamenti di clean up presso il Pontile ex SIR, di Lamezia Terme.

Il prossimo weekend, infatti, sarà interamente dedicato al nostro Pianeta con centinaia di appuntamenti organizzati in tutta Italia e dedicati alla pulizia ambientale in riferimento alla “Giornata Nazionale dell’Ambiente e degli Oceani”. In quest’occasione speciale, anche Lamezia Terme farà la sua parte con ben due date organizzate sul territorio dai Referenti e Volontari dei Plastic Free Onlus, in collaborazione con MINI, Main Sponsor dell’evento.

A Lamezia Terme i volontari Plastic Free saranno impegnati presso il Pontile ex SIR. Il punto di ritrovo sarà la spiaggia antistante il pontile. I due appuntamenti previsti avranno luogo sabato 8 giugno dalle ore 16.00 (qui il link per iscriversi https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8241/8-giu-lamezia-terme) e domenica 9 giugno alle ore 10.00 (qui il link per iscriversi: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8276/9-giu-lamezia-terme)

L’intento dei volontari è di sensibilizzare la cittadinanza alla tutela ambientale ma anche di aiutare chi si occupa ogni giorno della pulizia della città. Sensibilizzare i cittadini, le istituzioni e le imprese sul grave problema dell’abbandono dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale, è un grande passo per creare una società civile ma soprattutto attiva. Proprio su questo tema, l’Associazione ha presentato al Comune di Lamezia Terme già nel 2022 il PROTOCOLLO D’INTESA, atto a rendere Lamezia Terme un Comune Plastic Free. Il Protocollo è stato già firmato da centinaia di Comuni in tutta Italia ed è un vero e proprio atto di collaborazione tra il Comune e Plastic Free che ha l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale.

Il protocollo, che è stato riportato nuovamente all’attenzione della Commissione Consiliare nell’Aprile del 2024, è stato approvato all’unanimità, ma purtroppo risulta ancora fermo in Consiglio Comunale e dopo 2 anni di attesa, l’Associazione non ha ottenuto riscontro.

“Il nostro impegno è quello di dare una speranza alla nostra meravigliosa Terra e alla nostra città e invitiamo ai nostri appuntamenti tutti quei cittadini che vogliano compiere questo gesto d’amore insieme a noi. Abbiamo effettuato anche attività di sensibilizzazioni nelle scuole e siamo stati invitati alla “Festa degli Incontri”, organizzata dall’ACR diocesana. Vedere così tanti bambini attenti e sensibili all’ambiente ci ha riempito il cuore di gioia e ci ha dato la carica per fare sempre meglio – dichiarano Valentina Stella, Rossella Mercuri e Anna Caputo, Referenti locali dell’associazione Plastic Free Onlus. – Per questo non capiamo questo assenteismo da parte del Consiglio Comunale e non troviamo il senso a questo continuo ritardare la firma di un Protocollo d’Intesa che renderà sicuramente ancora più virtuoso il Comune, in un momento in cui la tutela ambientale è primaria e fondamentale per il nostro futuro. Noi chiaramente siamo aperti ad avviare una conversazione con il Comune, qualora avessero bisogno di maggiori delucidazioni” concludono i Referenti.