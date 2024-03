Catanzaro, Arcuri: “Pronto accordo per ripulire dai rifiuti strade della città di pertinenza provinciale”

Contenere il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade provinciali di accesso alla città e ricadenti nel perimetro urbano di Catanzaro. E’ questo l’obiettivo messo al centro del protocollo d’intesa tra Comune e Provincia di Catanzaro approvato nell’ultima seduta dell’esecutivo, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, su proposta del settore igiene ambientale. “Con questo accordo – commenta l’assessore al ramo, Giorgio Arcuri – si concretizza un positivo esempio di collaborazione tra le amministrazioni, per prevenire e contrastare i frequenti episodi di conferimento illecito di rifiuti ai margini delle strade della città, di pertinenza provinciale, garantendo così il ripristino del decoro urbano e la tutela dell’ambiente. In particolare, gli interventi di raccolta e di trasporto dei rifiuti saranno effettuati dalla società Sieco, già affidataria del servizio di igiene urbana, compatibilmente con le attività già inserite nel contratto, e senza ulteriori costi aggiuntivi. D’altra parte, Comune e Provincia, sancendo per la prima volta un impegno reciproco in materia, si impegneranno a segnalare e a reprimere fenomeni di abusi e abbandoni nelle aree interessate. Un segno concreto di sinergia istituzionale – continua Arcuri – che va nella direzione di migliorare il servizio anche nelle zone di “confine”, come le strade di accesso alla città, e che purtroppo sono anche tre le più soggette al rischio di essere utilizzate come piccole discariche e, quindi, deturpate”.