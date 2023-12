Catanzaro, Francesco Trunzo eletto in Consiglio provinciale: “Risultato dimostra radicamento di Forza Italia sui territori”

“La campagna elettorale di Forza Italia è arrivata in un momento di transizione per il partito nella provincia di Catanzaro, con il cambio del coordinatore regionale a dieci giorni dalle elezioni con l’on.le Cannizzaro che subentra al dimissionario on.le Mangialavori, con l’assurda sentenza arrivata a pochi giorni dal voto, contro l’on.le Valeria Fedele che si è spesa con il suo gruppo di amministratori per la mia elezione al consiglio, con il congresso provinciale già fissato per il 14 Gennaio, ma nonostante tutto i referenti Catanzaresi del partito, Polimeni, Fedele, Costanzo, Paradiso, Bevilacqua etc. hanno fatto un miracolo arrivando a portare alla lista circa 12 mila voti ponderati, un miracolo che per pochi voti non ha fatto sedere negli scranni della Provincia il secondo consigliere. La scelta di comporre una lista di candidati delle aree interne senza candidature nelle città di prima fascia Catanzaro e Lamezia Terme, dimostra il radicamento di Forza Italia sui territori.

Da questo bisogna ora iniziare a lavorare per incrementare ancora di più la presenza del partito in ogni territorio, ripartire dalle sedi territoriali, nominare i coordinatori per tutti i comuni.

Sarò a disposizione di tutta la Provincia di Catanzaro, perché in ogni comune siamo presenti, e accogliero’ le istanze dei consiglieri per migliorare le condizioni delle arterie che attraversano i comuni, e ogni esigenza sacrosanta dei territori . Sarò presente ad ogni iniziativa che i comuni organizzeranno perché le istituzioni dovranno camminare fianco a fianco per risolvere ogni problematica che potrebbe sorgere.

Solo il duro lavoro di Marco Polimeni, Sergio Costanzo, la tenacia di Valeria Fedele e la positività contagiosa di Tranquillo Paradiso hanno fatto in modo che oggi possiamo dire, nonostante tutto, di aver ottenuto un risultato che tanto può farci sperare per il futuro.

Ci aspettano nuove sfide, dalle elezioni europee che sicuramente vedranno il nostro partito protagonista, alle amministrative in diversi comuni catanzaresi.

Ma come dico sempre con questa squadra e con questo partito, io mi sento a casa e ringrazio di avere avuto la possibilità di scegliere di questo entusiasmante percorso.

Dal segretario nazionale, il ministro Antonio Tajani, al nostro governatore Roberto Occhiuto, al coordinatore Regionale Francesco Cannizzaro,all’On.le Mangialavori e ai vari consiglieri e assessori regionali.

Colgo anche l’occasione per formulare i migliori auguri ai colleghi appena eletti della Provincia di Cosenza, insieme cresceremo e avremo altre soddisfazioni. Fin da ora posso garantire massimo impegno al partito e costante lavoro sui territori. Auguro a tutti i colleghi neo eletti e ai rieletti, buon lavoro”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere provinciale di Catanzaro, Francesco Turzo.