Processo civile telematico e figura del CTU, seminario dell’OAPPC della Provincia di Catanzaro

“Orientamento sulla figura del Consulente tecnico d’ufficio”: è il tema del seminario, svoltosi in modalità telematica, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catanzaro, presieduto dall’architetto Eros Corapi, in collaborazione con Agatos Service Srl. Relatori dell’evento l’Arch. Michela Marchi dell’OAPPC di Vicenza e l’Arch. Marco Frangipane dell’OAPPC di Catanzaro.

“Il seminario, fortemente voluto anche in conseguenza dei lavori del Dipartimento XI dell’Ordine, ha avuto ­ – afferma l’Arch. Marco Frangipane – un significativo successo di iscrizioni ed adesioni e, nello specifico, ha trattato “il tema del processo civile telematico alla luce dell’evoluzione dello scenario normativo di riferimento”: ambito, obiettivi, procedure, impatto della riforma Cartabia, albo unico (e speciali competenze), reginde e steps tecnico-operativi della CTU”.

“La figura del Consulente tecnico d’ufficio da molti anni – spiega l’Arch. Frangipane – non aveva avuto “voce attiva” nel paniere tecnico-formativo offerto. Oggi, invece, anche in considerazione dei recenti aggiornamenti normativi, è da ritenersi molto importante nella formazione tecnico-ordinistica, soprattutto per coloro che vogliano intraprendere questa professione o che, già espletandola, debbano mantenersi aggiornati. L’obiettivo è quello di tracciare nuovi percorsi formativi che abbracciano il tema delle specifiche competenze e, quindi, la richiesta multidisciplinarietà professionale in ambito tecnico-giuridico”.