Palestina, a Catanzaro la manifestazione per il cessate il fuoco

“Varie realtà provinciali in seguito agli eventi del 7 ottobre e il massacro che persiste nei confronti del popolo palestinese dal secondo dopoguerra, hanno deciso, su impronta delle numerose manifestazioni svoltesi in tutto il mondo, di promuovere un corteo anche nella città di Catanzaro. Da oltre 75 anni Israele occupa il territorio palestinese in violazione delle risoluzioni internazionali, ignorando il rispetto dei diritti umani, come anche dimostrato da diverse organizzazioni tra cui Amnesty International, Save the Children e MSF. Lo scopo della manifestazione è esprimere il dissenso nei confronti del massacro che sta avvenendo nella striscia di Gaza e sostegno per il popolo palestinese. Si rivendica la creazione di uno Stato palestinese sui confini del ‘67. Si chiede al governo italiano il riconoscimento di uno stato palestinese e la tutela dei diritti del suo popolo, in quanto non ci può essere pace senza la liberazione dei territori palestinesi. Si richiedono interventi diplomatici per il cessate il fuoco permanente, e per l’invio di aiuti umanitari.

Inoltre ci si oppone agli accordi di cooperazione militare tra gli Stati occidentali e lo stato di Israele e al supporto della sua politica repressiva. Si ripudia la propaganda portata avanti dai media, che impedisce al cittadino di avere una visione oggettiva del conflitto. La manifestazione si pone, inoltre, contro qualsiasi discriminazione antisemita.

Su questi punti si convoca la mobilitazione regionale calabrese.

Il presidio avverrà in Piazza Matteotti a Catanzaro il prossimo 21 dicembre, a partire dalle 9:30. Tutti sono invitati a prenderne parte e partecipare con striscioni, cartelloni e interventi”.

Sottoscrivono il comunicato:

– Collettivo Studentesco Sagitta

– Arci Calabria

– Arci Catanzaro

– Arci Crotone

– Associazione “Il Coraggio della Pace Disarma”

– Associazione Italia Cuba

– Cittadinanza attiva

– Collettivo Addunati