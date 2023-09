Ceneri S. Francesco ritrovate, il vescovo di Lamezia ringrazia la Polizia

Il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, la Comunita’ dei Missionari della Via e tutta la Chiesa lametina ringraziano la Polizia di Stato di Lamezia Terme “per la professionalita’ e la discrezione avuta nel condurre le indagini che hanno portato al recupero della reliquia di San Francesco d’Assisi, trafugata nei giorni scorsi dalla chiesa di Santa Chiara”.

E’ quanto si legge in un comunicato.

“Grazie all’attivita’ svolta dalla Polizia di Stato – si fa rilevare – che ha egregiamente operato nel rispetto anche del significato che hanno le reliquie per la Chiesa, al di la’ della teca che le contengono e che, in questo caso, era il vero oggetto del furto, la reliquia tornera’ presto in chiesa ed alla venerazione dei fedeli”.