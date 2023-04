Il futuro del Campus “Salvatore Venuta” al centro di un incontro tra Università Magna Graecia e Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace

Proficuo incontro Martedì 4 Aprile, tra il Rettore Prof. Giovambattista De Sarro e l’Arcivescovo di Catanzaro-Squillace Mons. Claudio Maniago, che per la prima volta hanno potuto conoscersi e, dopo un cordiale scambio di vedute e comunicazioni, suggellare l’avvio di un percorso sinergico sul territorio tra Università e Diocesi. L’occasione è stata quella della presentazione di Don Roberto Corapi, neo-Cappellano dell’Università Magna Graecia e neo-Direttore della Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, già immerso da qualche settimana nella realtà accademica nel capoluogo di Regione, compagno di viaggio per studenti e per il corpo docenti e tecnico-amministrativo UMG, a cui ha dichiarato di non aver riservato un programma specifico per questi anni di mandato “perché la pastorale non si programma ma si pratica giorno per giorno incontrando l’altro, prendendosi cura dell’altro, infondendo speranza e fiducia“. Hanno preso parte all’incontro il professore Antonio Viscomi e i dottorandi Sebastian Ciancio e Roberta Pittelli, in rappresentanza dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria. Al centro del dibattito il futuro del Campus “Salvatore Venuta”, l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, la nascita dell’Azienda Ospedaliero-universitaria “Dulbecco” e i risultati da raggiungere a breve e a lungo termine con l’integrazione tra Ospedale ed Università.