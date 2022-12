Per la prima volta la città di Catanzaro in uno studio dell’Università di Cambridge

Si è svolta mercoledì 14 dicembre presso la sede del Partito Democratico in Via San Nicola in Galleria Mancuso, l’intervista del Professor Chris Bickerton docente di Scienze Politiche dell’Università di Cambridge, al Senatore Donato Veraldi, nell’ambito dell’attività di ricerca dell’accademico inglese finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione sulla Politica Europea a partire dalla fine degli anni 80.

L’incontro è stato organizzato e coadiuvato dalla Dott.ssa Emanuela Costanzo, già Dottorata presso L’Università Magna Graecia di Catanzaro e oggi collaboratrice del prof. Bickerton, e dall’Avv. Mariachiara Chiodo, dottoranda di ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, nonché Presidente dell’Assemblea Cittadina del PD della Città di Catanzaro.

Al centro dell’iniziativa la volontà di approfondire le dinamiche di sviluppo di una città della periferia d’Europa, lontana dalle luci della ribalta mitteleuropee, quale spaccato del Sud Italia.

Tanti i temi trattati nell’intervista: dalla storia politica personale del Senatore Veraldi ai passaggi cruciali e salienti della Storia Politica Italiana e di come la storia politica del Senatore si sia intrecciata con la storia nazionale; i partiti della prima repubblica, la crisi dei partiti, i governi di solidarietà, il regionalismo e territorialismo nella politica Italiana.

L’intervista ha segnato la tappa conclusiva di due intense giornate di studio durante le quali sono stati intervistati il Prof. Vittorio Daniele, Ordinario di Economia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il Prof. Viscomi, Ordinario di Diritto del lavoro dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ed il Procuratore Gratteri ossia della politica, il mondo storico-accademico e della giustizia.

Il Professor Chris Bickerton rimarrà a Catanzaro fino a sabato per completare il suo lavoro intervistando ancora tante personalità protagoniste della storia cittadina e regionale.