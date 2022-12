Mancanza d’acqua alla scuola “Patari-Rodari”, i consiglieri comunali Palaia e Serraino: “‘Alleanza per Catanzaro’ strumentalizza. Guasto indipendente da interventi programmati nel weekend”

“Leggiamo, increduli, l’ennesimo atto di speculazione politica da parte dei consiglieri comunali di Alleanza per Catanzaro. A quanto pare, non bastano l’alluvione, i danni che le famiglie hanno subito e gli interventi realizzati per restituire la viabilità e pulire le vie a frenare il cinismo di chi, nonostante abbia governato la città per anni e anni, ha messo in soffitta il buon senso. I consiglieri accusano questa amministrazione per la mancanza d’acqua nella scuola Patari Rodari, dimenticando però di informarsi su ciò che realmente è accaduto. Il guasto che si è verificato nella giornata di oggi, infatti, non ha nulla a che fare con gli interventi già programmati dalla Sorical per la giornata di venerdì e che interesseranno numerosi plessi scolastici per i quali il sindaco Nicola Fiorita ha predisposto la sospensione dell’attività didattica. Si tratta di una rottura improvvisa e che è il risultato di una condotta idrica fatiscente su cui è evidentemente mancata negli anni passati manutenzione e programmazione di interventi.

Rimanendo sulla sospensione del servizio idrico prevista per i prossimi giorni, e qui la gravità delle affermazioni rasenta la malafede, i consiglieri di “Alleanza per Catanzaro” dovrebbero sapere che la Protezione Civile non possiede autobotti attrezzate per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile. Le autobotti possono essere utilizzate solamente nei casi di urgenza e non per interventi programmati, come appunto quelli di questo weekend.

Una gaffe inconcepibile che è il termometro di una opposizione che non ha a cuore il bene della città ma solo ed esclusivamente il proprio tornaconto: il consenso elettorale. Un consenso elettorale che hanno perso proprio a causa di inadeguatezza politica e di strumentalizzazioni”.