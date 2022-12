Catanzaro: ripristinate le condotte idriche danneggiate dal maltempo

Ripristinate le condotte idriche danneggiate dal maltempo di questa notte. In particolare, sono terminati i lavori di riparazione delle condotte di distribuzione dei serbatoi che, nella giornata di oggi, hanno provocato la sospensione del servizio idrico in via Emilia, via Curtatone, via Alto Adige e zone limitrofe; allo stesso modo, nel quartiere Santa Maria, il servizio era stato interrotto per via Lombardia e via Valle d’Aosta. Dopo l’intervento, la situazione è in via di normalizzazione.

Durante l’intero arco della giornata hanno lavorato senza sosta i tecnici del settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro e il dirigente Francesco Fusto, l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Scalise, e il personale tecnico dell’Acquedotto di Catanzaro Ati.