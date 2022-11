Sosta su piazzale Trieste a Catanzaro: la precisazione della Polizia Locale

“In merito alla segnalazione diffusa dai gruppi Alleanza per Catanzaro e Prima l’Italia sulla regolamentazione della sosta lungo il viale di accesso a Villa Margherita, occorre evidenziare alcune precisazioni.

L’art. 3 del Codice della strada definisce l’Area pedonale la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo alcune categorie, come ad esempio quelli in servizio di emergenza, i velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. Il viale di piazzale Trieste non ha i requisiti per rappresentare un’area pedonale, atteso che è un’area chiusa e quindi non può trovare applicazione l’art. 3 del Codice della strada.

Seppur il cartello di area pedonale risulta impropriamente inglobato alla pianta ornamentale collocata all’ingresso, la presenza della sbarra elettronica toglie ogni dubbio sulla classificazione dello spazio come area chiusa. Difatti, l’ordinanza dell’ufficio mobilità, già vigente da diversi anni, recita: “viene chiusa l’area di piazzale Trieste”. Al fine di agevolare i compiti e le funzioni pubbliche dei due soggetti istituzionali presenti – il Comune ed il Corpo dei Carabinieri – si è concordato e stabilito di consentire la sosta da un lato ai veicoli dell’Arma e, dall’altro, a quelli comunali.

E’ stata una scelta dettata anche dalla richiesta, della stessa caserma, di mettere ordine nell’area, che in passato era oggetto di parcheggio selvaggio da parte di tutti, ed evitare un indiscriminato utilizzo che avrebbe causato intralci e pericoli alla circolazione di veicoli e pedoni”. Lo afferma una nota dell’Ufficio mobilità della Polizia locale di Catanzaro.