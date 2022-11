Pulizia tombini e canali di scolo Lamezia Terme, Rubino e Gianturco: “Finalmente raccolte le nostre innumerevoli sollecitazioni”

“L’inizio dell’operazione straordinaria di pulizia e disostruzione della rete delle acque bianche presenti sul territorio di Lamezia Terme avviene finalmente dopo nostre numerosissime sollecitazioni, utilizzando gli strumenti che competono a chi svolge le funzioni di consigliere comunale”. E’ quanto affermano Rosy Rubino e Mimmo Gianturco, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

“Questo dimostra – aggiungono – come un’opposizione a volte anche dura ma costruttiva sia condizione ineludibile per tutti i consiglieri comunali che sono chiamati a vigilare sull’azione di governo, a proporre interventi e a stigmatizzare disservizi e inadempienze di ogni genere”.

“Nonostante gli atavici ritardi che anno causato e continuano a causare danni ai cittadini, finalmente – proseguono Rubino e Gianturco – l’operazione straordinaria di pulizia e disostruzione dei tombini, delle griglie, delle caditoie ecc, relative ai canali delle acque bianche, prende piede. Naturalmente non finisce qui. Nostro compito sarà ora quello di vigilare affinché siano interessati degli interventi tutti i quartieri della città che oggi versano in condizioni inaccettabili a causa dell’insipienza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mascaro. Numerosi sono stati, infatti, i danni alle strade e alle abitazioni che in questi anni hanno subito continui allagamenti a causa di negligenza e assenza di qualsiasi intervento di manutenzione dell’amministrazione pubblica”.

“Per la città – concludono – noi saremo sempre in prima linea. Il nostro modus operandi rimarrà tale fino alla fine del mandato”.