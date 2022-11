Catanzaro Jazz Fest, Lobello: “Evento legato alla città, ma dal Comune nemmeno il patrocinio gratuito”

“Fra qualche ora prenderà il via la venticinquesima edizione del Catanzaro Jazz Fest. Una rassegna longeva e di qualità che in tutti questi anni ha consentito al capoluogo di poter apprezzare artisti nazionali e internazionali e produzioni originali”. Esordisce così il consigliere comunale di Catanzaro Azzurra, Alessandra Lobello, che prosegue: “L’evento è stato sempre apprezzato dagli amanti del settore e non solo. Una kermesse che è stata capace di adattarsi alle evoluzioni del tempo, pur mantenendo quel carattere nostalgico tipico del jazz, e al contempo ha avuto il pregio di valorizzare luoghi storici del nostro territorio. Il legame con il capoluogo è palese tanto che il nome città è addirittura nel titolo”.

“Nonostante tutto questo e nonostante la Giunta Fiorita sia la paladina (a parole) della cultura, la nuova Amministrazione non ha avuto il tempo o la semplice attenzione nemmeno per il patrocinio gratuito dell’evento con il logo del Comune. Non vorremmo – aggiunge l’esponente di Catanzaro Azzurra – che a furia di filosofeggiare ci si dimenticasse di preservare gli eventi storicamente meritevoli e che nel tempo hanno dimostrato di piacere ai catanzaresi. Restando molto perplessa rispetto all’atteggiamento della nuova Amministrazione – conclude Lobello – , non posso che augurare agli organizzatori e ai promotori di Catanzaro Jazz Fest di portare avanti l’ennesima edizione di successo”.