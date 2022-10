Catanzaro, avviso pubblico “Giovani in Biblioteca 2022”: ieri l’incontro in Comune con le associazioni

Quindici associazioni della città hanno partecipato all’incontro di ieri a Palazzo De Nobili e promosso dall’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi, per fornire supporto tecnico alle associazioni che vorranno partecipare all’avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca 2022”. L’assessore Monteverdi ha ribadito che l’Amministrazione comunale punta “alla qualità del progetto, in un’ottica di sistema in cui il mondo delle associazioni dialoga e realizza percorsi unitari ma coltivando le sensibilità di ogni realtà presente sul territorio. Nonostante i tempi brevi, l’obiettivo è di costruire l’idea di una cultura realizzata collettivamente e in maniera armoniosa, che è proprio la direzione a cui il bando tende. E dunque, anche per il futuro”. Lo scopo è di valorizzare la biblioteca in relazione ai giovani: “Dobbiamo guardare al mondo con i loro occhi”.

Dall’incontro, a cui hanno partecipato tecnici e funzionari del Comune, è scaturita l’assoluta volontà di procedere a partecipare al bando e collaborare, in base alle aeree tematiche, alla costruzione di un progetto condiviso e che verrà valutato dal Ministero per la sua qualità e capacità di realizzare gli obiettivi. E, dunque, non esclusivamente in modalità “A sportello”, ma orientato a valorizzare le peculiarità e capacità di attrarre i soggetti interessati: i più giovani. E che verrà finanziamento anche in virtù di queste caratteristiche e non esclusivamente seguendo il criterio cronologico.

L’idea che si vuole sviluppare è di puntare su diversi aspetti, come il teatro, l’inclusione, la letteratura e la comunicazione, la musica, filosofia, in un’ottica complessiva che vede come beneficiari finali i giovani d’età compresa tra i 14 e i 35 anni. L’assemblea si aggiornerà nella prossima settimana.