Don Francesco Cristofaro parroco della Parrocchia di “Santa Maria Assunta” in Simeri Crichi è entrato nell’Istituto Nazionale Azzurro con la carica di Assistente Spirituale

Si rafforza la presenza dei Sacerdoti all’interno dell’Istituto Nazionale Azzurro: Don Francesco Cristofaro entra a far parte dell’Istituto Nazionale Azzurro. Dopo la riconferma alla carica di presidente del dott. e cav. Lorenzo Festicini, a rubare la scena ci ha pensato Don Francesco Cristofaro parroco della Parrocchia di “Santa Maria Assunta” in Simeri Crichi, che con il decreto numero 66/22 è stato nominato nuovo membro dell’INA con la carica di Assistente Spirituale.

Don Francesco Cristofaro è stato ordinato sacerdote dopo il ciclo di studi presso il Pontificio Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro. Ha conseguito a Roma, presso la Pontificia Facoltà del Teresianum la licenza in Teologia Spirituale. Il sacerdote Don Francesco conduce su Radio Mater la Rubrica “Alla luce della fede” e u Padre Pio TV la trasmissione “Nella fede della Chiesa” e “Fatti per il Cielo”. Collabora con Tv2000 nella trasmissione l’Ora Solare. Scrive con il settimanale Miracoli. Inoltre Don Francesco Cristofaro è un esperto nel campo del giornalismo è tante sono state le sue pubblicazioni per conto di importanti case editrici: Per Tau editrice Il Giubileo della Misericordia; La Santa Messa. Nutrimento per la famiglia Cristiana; I venti misteri del Rosario meditato; Un pensiero a Maria. Preghiere mariane; Il mio si al Signore. Testimonianze di vita sacerdotali; Il mio si al Signore. Testimonianze di fede e di vita; Signore ti prego con il cuore; Cura l’agenda pastorale della Tau Editrice. Un curriculum di tutto rispetto per Don Francesco Cristofaro che proprio per le sue virtù è invitato spesso in diverse città italiane per portare la sua testimonianza di vita. Don Francesco Cristofaro andrà a fortificare, ancor di più, una realtà ormai consolidata in ambito nazionale e internazionale come lo è appunto, l’Istituto Nazionale Azzurro.