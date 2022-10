Politiche, Comune Catanzaro: definito calendario pagamenti dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali

L’Ufficio Trattamento Economico del Comune di Catanzaro, in accordo con i responsabili della Tesoreria Comunale (M.P.S. filiale di Catanzaro), comunica che è stato approntato il calendario dei pagamenti dei compensi spettanti ai componenti i seggi elettorali (presidenti, segretari e scrutatori) in occasione delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. Di seguito le date con riferimento ai seggi assegnati: lunedì 10 ottobre (seggi dal 1 al 20); martedì 11 ottobre (dal 21 al 40); mercoledì 12 ottobre (dal 41 al 60); giovedì 13 ottobre (dal 61 al 80); venerdì 14 ottobre (dal 81 al 92 + seggi speciali). La riscossione delle somme spettanti potrà avvenire, solo in contanti, presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena, sede di Catanzaro in Piazza Serravalle. I legittimi beneficiari, per la riscossione del compenso, dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.