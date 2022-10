Catanzaro, rimossa gru pericolante in via Martiri di Cefalonia

“Dopo numerose segnalazioni perpetrate negli anni finalmente consentiamo agli abitanti di un palazzo di via Martiri di Cefalonia di ritornare alla serenità di tutti i giorni”. E’ il commento del consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio, che dà notizia di come questa mattina siano iniziate le operazioni di rimozione di una gru a torre pericolante in un cantiere, ormai inattivo, in via Martiri di Cefalonia: “Si trattava di una problematica che provocava grave disagio a tutti quei cittadini le cui abitazioni erano posizionate sotto la gru e che temevano per la loro incolumità. La gru, come evidenziato in numerose segnalazioni, preoccupava gli abitanti che assistevano ai movimenti involontari dello stesso mezzo meccanico”.

Il risultato, continua Riccio, “è stato possibile grazie alla collaborazione al capitano Gaetano Ferragina della Polizia Locale, all’Asp di Catanzaro e agli amministratori giudiziari, gli avvocati Paolo Florio e Pierluigi Pisani, che hanno dimostrato l’attenzione dovuta per il disagio dei cittadini che vivono nei pressi della gru”.