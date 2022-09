Efficientamento energetico nella scuole comunali, Capellupo: “L’Amministrazione Comunale di Catanzaro si proietta nel futuro”

“La rimodulazione di 2 milione e 600 mila euro delle risorse di Agenda Urbana per l’efficientamento energetico delle scuole comunali rappresenta una ottima notizia per la città perché dimostra come si possa trovare un modo concreto di guardare al futuro partendo dalle scuole ed individuandole come priorità per la nostra comunità”. Ad affermarlo è Vincenzo Capellupo, Consigliere comunale del Capoluogo di Regione, che evidenzia come “nell’agenda programmatica di Catanzaro sono entrati a gran voce i plessi scolastici e il loro efficientamento energetico. Più in generale, si tratta di una attenzione voluta per l’infanzia”.

“L’Amministrazione Comunale di Catanzaro si proietta nel futuro puntando ad una strategia seria e complessiva di riqualificazione del patrimonio comunale ed avviando un progetto comunale sulle energie green con lo scopo di ridurre l’inquinamento ed abbassare i gravosi costi delle utenze che gravano sulle tasche dei catanzaresi. Inevitabilmente- conclude Capellupo- questa è la direzione che la politica deve seguire e la decisione del sindaco Fiorita e della sua Giunta, che non può non essere condivisa dall’intero Consiglio comunale, è indirizzata lungo questo percorso innovativo partendo da luoghi simbolo come le scuole”.