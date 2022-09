ASP Catanzaro: premio “Ippocrate” al direttore della farmacia ospedaliera José Francisco Aloe

In occasione della cerimonia del Caduceo, svoltasi il 10 settembre al Teatro Politeama di Catanzaro, organizzata dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, il dott. José Francisco Aloe, Direttore della Farmacia del Presidio ospedaliero di “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, è stato insignito del premio “Ippocrate”, la consegna del riconoscimento è avvenuta nel corso della tradizionale cerimonia di accoglienza e giuramento dei nuovi iscritti agli ordini di Farmacisti, Veterinari e Professioni Infermieristiche, con la seguente motivazione: “Il dott. Josè Aloe, in un momento storico molto critico per l’intera umanità, caratterizzato da una sequenza impressionante di lutti e di dolori, non curante dei seri rischi salutistici ed a discapito degli affetti più cari, ha saputo e voluto donarsi nella quotidianità agli altri per fronteggiare l’emergenza pandemica e successivamente per assicurare un’efficace copertura vaccinale alla popolazione calabrese, distinguendosi per qualità professionale, abnegazione ed attaccamento al lavoro”. Alla tradizionale e importante cerimonia del Caduceo erano presenti le rappresentanze Nazionali e Regionali degli Ordini Professionali dei Farmacisti, Medici e Odontoiatri, Veterinari.

Il premio, consegnato dal prof. Mollace e dal dott. Barbalace, rappresenta un riconoscimento di indubbio valore professionale ed umano, teso a valorizzare una professione, quella del farmacista ospedaliero, talvolta sottaciuta e poco menzionata ma che costituisce il fulcro delle attività sanitarie che gravitano in seno all’ambito ospedaliero e, nel corso dell’emergenza Covid, anche all’ambito territoriale.

Il dott. Aloe ha inteso ringraziare la “squadra” che insieme a lui ha garantito la performante gestione e distribuzione dei dispositivi di protezione e dei vaccini nel corso dell’emergenza Covid-19.



La Farmacia ospedaliera si è anche occupata della diluizione dei vaccini e della formazione dei farmacisti diluitori.

“Una squadra costituita dai dipendenti della farmacia POLT e della logististica dell’Asp di Catanzaro – ha dichiarato il dott. Aloe – sotto l’egida attenta e puntuale del Commissario Straordinario dott. Ilario Lazzaro, del direttore del Dipartimento di prevenzione dott. Giuseppe Caparello, del direttore POU dott. Antonio Gallucci (attualmente direttore sanitario al Pugliese-Ciaccio, del Responsabile dell’Hub vaccinale dott. Francesco Lucia. Si è trattato di un gioco di squadra vincente, il cui ottimale risultato non sarebbe stato possibile raggiungere senza il contribuito sostanziale di ciascuno. A tutti loro – conclude il dott. Aloe – va il mio ringraziamento”.