Catanzaro, elezioni Presidente della provincia, Talarico: “Il Terzo Polo dei Moderati in fermento”

“Forte del suo radicamento nella Città Capoluogo e in diversi comuni della Provincia di Catanzaro, Italia Viva e Azione, in queste ore si incontreranno per sostenere una candidatura autorevole a Presidente della Provincia.

In questi giorni tante sono state le adesioni già registrate dal partito di Renzi e Calenda e tanti altri Amministratori sono pronti ad aderire al polo dei moderati.

Le elezioni a Presidente della Provincia sono di secondo livello, pertanto possono partecipare alla Sua elezione solo gli amministratori comunali.

È doveroso, dunque, che il polo dei moderati esprima il proprio significativo, se non addirittura determinante, consenso per sostenere una figura di garanzia e professionalmente competente che sappia risolvere, prioritariamente, la difficile situazione finanziaria dell’Ente intermedio ed assicurare il futuro ai tanti dipendenti, nonchè affrontare e risolvere le gravi problematiche connesse alla viabilità ed alle scuole.” Queste le parole di Antonio Talarico, responsabile organizzativo provinciale di Italia Viva.