Catanzaro, Borrelli: “Proroga gratuita per dehors e tavolini di bar e ristoranti fino a 30 settembre”

La Giunta comunale, nell’arco di poche settimane dall’insediamento, ha voluto lanciare un segnale di attenzione e di vicinanza concreta verso gli operatori concedendo la proroga gratuita, fino al 30 settembre, dell’occupazione del suolo pubblico per dehors e tavolini di bar e ristoranti. A darne notizia l’assessore alle Attività economiche, Antonio Borelli, a margine dell’approvazione da parte dell’esecutivo, presieduto dal sindaco Nicola Fiorita e riunitosi oggi pomeriggio, della relativa delibera.

“Un risultato reso possibile grazie ad un notevole sforzo mirato a reperire, tra le maglie del bilancio, le risorse necessarie a compensare il mancato versamento del canone”, ha commentato Borelli. “Le autorizzazioni già rilasciate per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico verranno, quindi, prorogate fino al 30 settembre senza alcun esborso per i titolari. L’amministrazione ha inteso tendere la mano a tutti gli esercenti che, già reduci dalla crisi pandemica, stanno affrontando questa estate notevoli aumenti dei costi per la propria attività. Se questo è un primo passo tangibile raggiunto in breve tempo, dall’altra parte si rende necessario intervenire dal punto di vista procedurale fissando regole certe, chiare e uguali per tutti”. A tal proposito, Borelli ha sottolineato che “la volontà politica è quella di definire una sorta di testo unico di una materia su cui, allo stato attuale, sono vigenti diversi regolamenti, anche datati nel tempo, che in diversi punti confliggono tra di loro creando confusione. Un obiettivo necessario, quello della semplificazione, in vista delle prossime scadenze temporali che, a partire dal primo ottobre, dovranno vedere completato un nuovo iter di progettazione dei dehors che sia coerente con precisi canoni estetici e con l’idea più complessiva di prodotto turistico che questa amministrazione intende mettere in campo. A tal fine, la strada della concertazione con le associazioni di categoria sarà fondamentale per rendere il più possibile proficuo l’utilizzo degli spazi all’aperto, sempre nel rispetto delle regole vigenti e della sicurezza”.