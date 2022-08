Catanzaro, Tassone celebra De Gasperi: “Il suo ricordo ci dà una prospettiva”

Un messaggio di grande attualita’ rispetto agli eventi pregressi e a quelli che stiamo vivendo. Il ricordo dev’essere intenso, forte, con meno parole possibili”.

Lo ha detto il segretario nazionale del Nuovo Cdu, Mario Tassone, storico dirigente della Dc, che oggi a Catanzaro, come ormai da tradizione, ha organizzato una commemorazione di Alcide De Gasperi nel giorno del 68esimo anniversario della scomparsa dello statista democristiano.

“Le vicende di oggi – ha aggiunto Tassone – sempre di piu’ illustrano la figura di De Gasperi, aiutano a recuperare la sua storia e quella della Democrazia Cristiana, di quella fase fondamentale nella Prima Repubblica, perche’ della Seconda non abbiamo visto segnali se non qualche sfascio nelle istituzioni e nella societa’. Quindi, poche parole: un appuntamento per un semplice ricordo e un ricordo semplice, ripulito dalla retorica. Il ricordo basta per indicare una prospettiva e per far capire quali sono le contraddizioni che oggi stridono nella societa’, i passi indietro che il nostro paese ha fatto sul piano della cultura, dei principi, degli ideali”.