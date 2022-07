Catanzaro, contro abusi e sprechi d’acqua gli interventi della Polizia locale

Proseguono i controlli a tappeto della Polizia locale voluti dal sindaco Nicola Fiorita e mirati a prevenire e a contrastare il fenomeno dell’abusivismo idrico su tutto il territorio comunale. Gli agenti del nucleo polizia ambientale, guidato dal ten. col. Salvatore Tarantino che sta coordinando l’attività con impegno quotidiano, hanno proceduto ad effettuare diciotto sequestri a seguito di ispezioni su giardini ed orti di grosse dimensioni nelle aree di Siano, Santo Janni, Lido e Giovino. In particolare, si è riscontrato che le utenze interessate dal provvedimento erano allacciate abusivamente alla rete idrica comunale. Nuove misure che arrivano a stretto giro dalla convalida, da parte dell’autorità giudiziaria, dei primi sequestri già avvenuti la scorsa settimana. Inoltre, sono stati elevati circa quindici verbali per sanzioni amministrative relative all’utilizzo dell’acqua potabile per finalità di tipo non igienico-sanitario per cui, con ordinanza sindacale, è stato disposto il divieto. Le verifiche della Polizia locale proseguiranno in tutti i quartieri, con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la cittadinanza a rispettare le regole e razionalizzare i consumi dell’acqua nel periodo estivo.

Dai primi riscontri è emerso che grazie all’azione di controllo sul territorio, unitamente all’ordinanza sindacale, specialmente nella zona sud della città maggiormente colpita da disagi, si sono registrati cali dei consumi soprattutto nelle fasce notturne, consentendo così di riequilibrare i serbatoi comunali ed evitandone la prolungata chiusura.