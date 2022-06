Ballottaggio a Catanzaro, Gioventù Nazionale e Azione Universitaria sosterranno Donato

“Noi giovani di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria siamo soddisfatti del risultato ottenuto da Wanda Ferro e dalla lista di Fratelli d’Italia. È stato importante anche il contributo dato dai nostri candidati, di cui quattro si sono affermati tra i primi cinque della lista.

Un esito non scontato ma, certamente, superiore alle aspettative, soprattutto di quanti ci credevano penalizzati dal poco tempo e dalla presenza di un’unica lista a sostegno.

Dal dato elettorale emerge, ancora una volta, che anche a Catanzaro, come nelle altre città italiane chiamate al voto, senza Fratelli d’Italia il centrodestra non vince.

È fondamentale, ora, investire i consensi ottenuti in un percorso amministrativo che ci permetta di realizzare gli obiettivi prioritari per la nostra città, che sono stati già condivisi dal prof. Valerio Donato. Per questo al ballottaggio del 26 giugno sosterremo il suo progetto civico.

È una scelta condivisa con i vertici nazionali e assunta in uniformità a quanto deciso anche per gli altri capoluoghi in cui il centrodestra correva separatamente.

Da sempre Fratelli d’Italia lavora per perseguire e difendere l’unità del centrodestra, con un obiettivo ben chiaro che è quello di offrire una proposta seriamente alternativa al Pd e ai Cinque stelle”. E’ quanto si legge in una nota stampa.