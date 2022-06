Centrodestra Catanzaro, Donzelli (FdI): “Nessuna sfida interna”

“Il nostro obiettivo e’ battere la sinistra, non abbiamo alcuna sfida interna al centrodestra”. Cosi’ Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, con riferimento alla situazione nel centrodestra in vista delle Amministrative, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno della candidata sindaco di FdI, Wanda Ferro. “Noi – ha ricordato Donzelli – vogliamo governare bene le citta’ dove ci candidiamo, abbiamo scelto i candidati sindaco migliori dovunque, a partire da Catanzaro, e dovunque stiamo cercando di tenere compatto l’elettorato di centrodestra con una proposta di buon senso. Sarebbe facile per noi ricordare che a Messina la Lega ha scelto il candidato di De Luca invece che il candidato di centrodestra. A noi – ha rilevato il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia – non interessa entrare in queste polemiche, andiamo avanti e cerchiamo di governare bene le citta’ perche’ poi dovremo governare bene la nostra nazione”.

Donzelli si e’ poi soffermato sul significato della candidatura a sindaco di Catanzaro di Wanda Ferro, in corsa in autonomia rispetto agli alleati di centrodestra, che hanno scelto di sostenere altri candidati sindaco: “Wanda Ferro – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – ha tutta la citta’ che la sostiene, e non e’ una scelta ne’ in solitaria ne’ per spaccare nessuno, e’ una scelta per riappacificare questa citta’ con la politica. A me risulta che a Catanzaro il centrodestra sia soltanto con Wanda Ferro, l’unico simbolo di partito di centrodestra presente sulla scheda e’ FdI con Wanda Ferro, altri hanno fatto altre scelte, probabilmente perche’ non appoggiano candidati storicamente di centrodestra, ma comunque – ha concluso Donzelli – il centrodestra sulla scheda e’ rappresentato da Wanda Ferro con il simbolo di Fratelli d’Italia”.