Quagliarella a Catanzaro: “Scriviamo una pagina nuova per questa terra”

“L’incredibile fase storica che stiamo attraversando ha sconvolto tante certezze e offerto al Sud una inattesa chance di sviluppo. A condizione che oltre a sfruttarne le potenzialità ci si liberi delle tare ataviche che fin qui ne hanno tarpato le ali. Noi ci siamo, e di questo percorso intendiamo essere motore e protagonisti”. Lo ha detto il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale del partito guidato da Giovanni Toti, intervenendo a Catanzaro a una manifestazione elettorale a sostegno delle due liste presentate dal movimento: ‘Italia al Centro – Donato sindaco’ e ‘Cambiamo con Toti – Catanzaro prima di tutto’. “Il grande radicamento dimostrato a Catanzaro, dove siamo presenti con ben due liste – ha aggiunto Quagliariello – ne è la dimostrazione. Vogliamo contribuire a scrivere una pagina nuova per questa terra e per il Mezzogiorno, convinti come siamo che e’ proprio dove esiste un maggiore differenziale di sviluppo che risiedono i più ampi margini di crescita”.

Di “centralità politica” ha parlato anche Francesco De Nisi, coordinatore regionale di ‘Italia al Centro’ in Calabria. “E’ un dato di fatto – ha affermato a margine della manifestazione, alla quale era presente anche il componente della direzione nazionale Alfonso Dattolo – che conquistiamo giorno dopo giorno, non piazzando bandierine ma grazie a una spinta progettuale che ci vede come interpreti di una politica del fare e soprattutto del fare bene”.

“Finalmente il centro – ha aggiunto Francesco Bevilacqua, presidente dell’assemblea federale del partito in Calabria – torna protagonista nella nostra regione. Attorno al nostro progetto c’e’ una grande attenzione, le squadre messe in campo a Catanzaro lo testimoniano e crediamo che da qui si possa dare una forte spinta a un progetto di cui mai come oggi c’è grande bisogno”.