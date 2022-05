GREEN AMMI – III EDIZIONE: a confronto con gli studenti su Ambiente, Salute e Sport

“Adesso tocca a noi”: è il forte messaggio lanciato nel corso della III edizione del progetto Green Ammi. Un invito speciale a dare ognuno il proprio contributo per la cura e tutela dell’ambiente. L’iniziativa, promossa dalla sezione di Catanzaro dell’Ammi, si è svolta nella Cittadella Regionale.

“Il Green Ammi – ha affermato la presidente Silvana Aiello Bertucci – è incentrato sulla relazione tra ambiente, natura e salute, alla quale, per il terzo meeting, abbiamo aggiunto la parola sport, un altro elemento importante per la nostra salute psico-fisica.”

“Ringrazio – ha aggiunto la presidente – la Regione Calabria che condivide con noi questo progetto sin dall’inizio. A fine incontro ci ha raggiunto il segretario particolare del presidente Occhiuto, Luigi De Rose, che ha accolto il dono fatto dall’Ammi alla Regione: un albero per diffondere il nostro messaggio di sostenibilità.”

“Credo molto nei semplici ma significativi gesti e realtà come l’Ammi sono speranze per il futuro di questa Terra”: sono state le parole di commento di De Rose.

Tanti e di rilievo gli interventi che si sono susseguiti.

Agostino Miozzo, consulente per la Regione Calabria in materia di sanità e protezione civile, ha coinvolto i ragazzi raccontando loro il mondo della protezione civile: “Parliamo sempre superficialmente dei problemi dell’ambiente – ha detto – E’ importante conoscere per sapere come comportarci in caso di emergenza, per proteggere la propria esistenza e quella degli altri”.

“E’ fondamentale acquisire una cultura di Protezione Civile – ha dichiarato Domenico Costarella, direttore generale della Dipartimento della Protezione Civile Calabria – E’ venuto il momento di prendere coscienza per imparare ad essere custodi del territorio.”

“Siamo quello che mangiamo – ha puntualizzato Ludovico Abenavoli, medico, componente dell’Unità di Crisi per il Covid-19 della Regione Calabria – per questo è dobbiamo seguire la dieta mediterranea e fare regolarmente attività sportiva: basilare per prevenire l’insorgere di patologie croniche.”

Saverio Mirarchi, presidente Lega Nazionale Dilettanti Calabria e vice presidente Area Sud LND ha sottolineato il ruolo dello sport per i giovani come importante agenzia educativa.

L’avvocato Antonella Palaia Di Tocco si è soffermata sul recente inserimento della tutela dell’ambiente nei principi fondamentali della Costituzione; mentre il presidente del FAI Calabria, Annalia Paravati, ha raccontato la mission del Fondo Ambiente Italiano e la volontà di diffondere la “cultura del rispetto”.

Per Pietro Marino, presidente dell’associazione Vita Ambiente, “è importante fare rete e portare avanti le progettualità che scaturiscono da questi incontri. Grazie a queste iniziative riusciamo a sensibilizzare le comunità e a stimolare una cittadinanza attiva”.

I veri protagonisti sono stati gli studenti del liceo scientifico “L. Siciliani” guidato dal dirigente scolastico Filomena Rita Folino, sempre attenta ai progetti di sensibilizzazione dedicati ai giovani, che ha ringraziato per la collaborazione le docenti Francesca Ferraro, Maria Minervini, Rosanna Ierardi e Caterina Palaia.

Stefano Rotella e Azzura Palmisani hanno presentato i lavori realizzati durante l’anno con i loro compagni e dedicati al tema della salvaguardia e tutela dell’ambiente, con proposte di riqualificazione di alcune aree presenti sul territorio calabrese.

E’ intervenuta anche Nuccia Carrozza, consigliera nazionale AMMI, e i docenti, Francesco Pirrone e Anna Minnicelli dell’Istituto Tecnico Tecnologico “B. Chimirri”, diretto da Roberto Caroleo, che sta lavorando molto sull’educazione alla cura e al rispetto degli spazi verdi.