“Grazie al presidente Ettore Rosato per essere ancora una volta in #Calabria. Si tratta di una vicinanza preziosa per tutti noi. Valerio Donato rappresenta uno straordinario esempio di riformismo, quel riformismo al centro dell’azione di #ItaliaViva. Sin da subito abbiamo scelto la sua figura come ideale per guidare #Catanzaro, una città che merita da ritrovare la centralità che merita”. Così il senatore e coordinatore di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno.