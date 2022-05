Ventiquattro studenti del Liceo Classico “Fiorentino” di Lamezia Terme ottengono la certificazione linguistica in latino e greco

Nell’ambito della manifestazione “Notte nazionale dei Licei classici”, svoltasi martedì 24 maggio presso il Liceo Classico “F. Fiorentino”, a ventiquattro studenti sono stati consegnati gli attestati relativi al conseguimento della Certificazione delle competenze di lingua latina e di lingua greca.

“Nell’ottica dello studio e della valorizzazione delle lingue classiche, il Liceo Classico “F. Fiorentino” ha aderito ad entrambi i progetti, riferisce la Prof.ssa Emilia Rizzuto, Referente d’Istituto; la Certificazione di Latino è promossa dalla Consulta Universitaria di Studi Latini (C.U.S.L.); quella di Greco (Test of Classical Greek) dalla LanguageCert . Il nostro Liceo ha inteso partecipare al fine di offrire ad alcuni studenti particolarmente meritevoli un’occasione per approfondire la loro preparazione individuale e misurare il livello di competenze acquisito. L’attività rientra nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, contenuto nel PTOF d’Istituto. Gli allievi hanno accolto con entusiasmo l’invito dei docenti, mettendosi in gioco con tenacia e determinazione”. La prova di latino, svoltasi mercoledì 27 aprile 2022, della durata di un’ora e trenta minuti, è consistita nella comprensione di due brani in latino senza l’uso del dizionario, in domande di analisi del testo (anch’esse formulate in latino), in esercizi di completamento, di analisi e di trasformazione morfo-sintattica. A conseguire la Certificazione delle competenze di lingua latina sono stati gli allievi: Agnese Aiello (livello A2), Giuseppe Brunetti, Camilla Latelli, Giulia Pagano, Miriana Rottura, Samuele Ruberto, Maria Sorrenti (livello A1). La prova di Greco, della durata di un’ora, si è svolta mercoledì 30 marzo 2022 ed è consistita nella comprensione di due brani in greco senza l’uso del dizionario e nello svolgimento di esercizi che presupponevano, da parte degli studenti, la conoscenza di un buon numero di vocaboli. E’ stata in assoluto la prima sessione di Classical Greek a livello internazionale. “Sapere che i nostri allievi sono stati pionieri nel conseguimento della Certificazione di Greco Antico ci riempie d’orgoglio, ha dichiarato il Dirigente scolastico Prof.re Nicolantonio Cutuli; è un primato che merita di essere portato all’attenzione della cittadinanza e non solo”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Prof.ssa Federica Pezzano, titolare della Cambridge School di Catanzaro, che ha somministrato la prova agli studenti. A conseguire il livello A1 delle competenze di lingua greca sono stati gli allievi: Marco Benincasa, Chiara Bonito, Fabiola Canale, Giovanna Cappellano, Miriam Conidi, Mariagrazia Fragale, Maria Gaetano, Flavio Gallo, Valentina Grandinetti, Francesco Maione, Raffaella Pallaria, Stella Roperto, Pierfrancesco Senese, Alessia Sirianni, Sofia Statti, Denise Tucci, Federica Turtoro.