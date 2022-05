Letta a Catanzaro lancia la candidatura a sindaco di Fiorita: “Il Pd tornerà a guidare il Comune. Donato? Non condivido sua scelta”

“Nicola Fiorita sarà un grande sindaco che riporterà il capoluogo della Calabria a riprendere il suo ruolo guida della regione”. Così il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha lanciato Catanzaro la candidatura del docente universitario Fiorita che guida la coalizione di centrosinistra di cui fa parte anche il M5S.

“Sono convinto che il Partito democratico tornerà a guidare il comune di Catanzaro e lo farà molto bene”, ha aggiunto il segretario dem. E Valerio Donato, che ha strappato la tessera del Pd proponendosi con un campo largo di liste da destra e da sinistra? “Ha fatto la sua scelta – ha liquidato l’argomento laconicamente Letta – una scelta che non condivido per niente”.

“Sono molto contento di essere a Catanzaro, a sostegno di un candidato nel quale crediamo molto: Nicola Fiorita e’ un candidato che ha il nostro sostegno pieno, completo, totale, sarà un grande sindaco di Catanzaro e farà un lavoro che sara’ importante per tutta la regione”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, a Catanzaro per una serie di iniziative in vista delle elezioni comunali a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Nicola Fiorita.

“Fiorita – ha aggiunto Letta – farà in modo da ridare al capoluogo la sua dignità di capoluogo e di citta’ chiave. Il Pd e’ unito, in questo passaggio elettorale il Pd e’ a sostegno pieno e convinto di Nicola Fiorita e sono convinto – ha sostenuto il leader dei democrat – che tornerà a governare dopo tanti anni il Comune di Catanzaro e sarà un bene per la Calabria e per Catanzaro”.

Letta ha inoltre commentato con i giornalisti la decisione di Valerio Donato, candidato sindaco ex Pd, di correre in autonomia con il sostegno di alcune forze di centrodestra: “Donato – ha rilevato Letta – ha fatto la sua scelta, una scelta che non condivido per niente. Per noi è stato molto importante come primo passaggio a Catanzaro l’incontro con le parti sociali, perché crediamo nell’importanza dei corpi intermedi, quindi un incontro in cui abbiamo esaminato i problemi principali”.

Insieme al candidato sindaco del centrosinistra, Nicola Fiorita, al segretario regionale del Pd, Nicola Irto, e a vari dirigenti dem, letta ha incontrato, nella sede del Comune di Catanzaro, i vertici territoriali dei sindacati e di varie organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e associativo calabrese. “Abbiamo confermato – ha sostenuto Letta – la nostra volontà di mettere sempre di più al centro la vertenza Calabria come una vertenza nazionale. Questo riguarda da una parte la questione sanitaria da un’altra parte la questione dell’utilizzo del Pnrr per la Calabria, con la necessita’ di monitorare, specialmente per la Calabria, il modo in cui le risorse europee verranno utilizzate, soprattutto sulle questioni infrastrutturali e sugli aspetti che hanno a che fare con i porti, la questione Gioia Tauro, e tutti gli altri aspetti. Accanto a questo voglio dare un messaggio molto forte ai corpi intermedi, ai sindacati, alle associazioni delle imprese e degli imprenditori sul tema del lavoro, che per noi e’ il tema principale. La questione sociale, il tema del lavoro – ha spiegato il segretario del Pd – vuol dire che noi vogliamo rilanciare per la Calabria e per il Mezzogiorno un tema fondamentale al quale crediamo molto, che e’ la questione della decontribuzione degli incentivi per le nuove assunzioni, in particolare dei giovani. Sappiamo che questa misura va in décalage nei prossimi anni, noi la vogliamo rilanciare perché solo con la possibilità di avere un incentivo di lungo periodo, si potrà fare la cosa principale: dare lavoro, dare lavoro ai giovani, che per noi è in questo momento – ha concluso Letta – la priorità delle priorità, la priorità più importante di tutte”.