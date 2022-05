Il “Benvenuto di Cittadinanza” ai nati del 2021 nel comune di Amaroni

“Rafforzare il sentimento di appartenenza, di identificazione, quel senso di Comunità che si traduce nella piena consapevolezza di far parte di un ambiente sociale sano e affidabile. E’ questo il senso dell’iniziativa destinata ai nuovi nati che abbiamo denominato Benvenuto di Cittadinanza: un piccolo gesto di gentilezza istituzionale, che vuole esprime anche la speranza per un futuro migliore “

Con queste parole il sindaco Luigi Ruggiero, con al seguito il vice sindaco e alcuni consiglieri comunali, ha aperto la cerimonia di Benvenuto ai 15 nati del 2021, 10 maschietti e 5 femminucce, che si è svolta sabato, 14 maggio, nella Sala Consiliare Comunale di Amaroni.

Il progetto si inquadra nell’ambito delle Politiche Sociali e della Famiglia, in uno scenario di criticità caratterizzato dallo squilibrio strutturale demografico, secondo i dati Istat nazionali, e dall’emergenza epidemiologica, che ha condizionato, in negativo, occupazione e capacità di reddito delle famiglie; un periodo di particolari difficoltà, davanti alle incertezze del quotidiano, nel quale accogliere una nuova vita è certamente un segnale di speranza per il futuro.

Una cerimonia ricca di emozioni, fortemente caratterizzata dalla vivacità dei neo-concittadini e concittadine, che accompagnati dalla rispettiva famiglia, hanno ricevuto in dono dal sindaco un buono fruttifero nominale del valore di 150 euro, spendibile al raggiungimento della maggiore età, e un kit di prodotti per l’infanzia, unitamente al messaggio di Benvenuto!

Il sindaco, nel congedarsi dai piccoli neo-amaronesi, ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di rifinanziare questa bellissima iniziativa anche nel 2022 e negli anni a venire del mandato elettorale.