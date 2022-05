Comunali a Caraffa di Catanzaro: accordo tra il candidato Bubba e “Se la ami la cambi”

Il capogruppo consiliare Raffaele Fimiano di “Se la ami la cambi” ed il candidato a Sindaco Prof. Tommaso Bubba della lista ValorizziAMO Caraffa, si sono incontrati diversi giorni fa per programmare l’azione politica in vista delle prossime elezioni comunali.

“Come movimento politico – dichiara Fimiano – abbiamo sempre intrecciato il percorso politico nel solco della pacificazione e armonia sociale, ponendo al centro della vita amministrativa i cittadini”

“Con questo obbiettivo – continua Fimiano – io ed Andrea Mazzei abbiamo portato avanti il nostro percorso da amministratori comunali, ed abbiamo sempre rappresentato l’alternativa all’attuale amministrazione comunale.”

“Infatti – specifica Raffaele Fimiano – grazie anche al sostegno e su sollecitazione di molti cittadini, giovani, operatori sociali, operatori economici e del candidato a sindaco prof. Tommaso Bubba, si continuerà insieme sul percorso tracciato dal movimento politico “Se la ami la cambi”.”

“Il prof. Tommaso Bubba – rimarcano i gruppi ed i movimenti politici – attraverso questo accordo con Raffaele Fimiano, capogruppo e già candidato a sindaco nelle scorse elezioni amministrative, getteranno le basi per intraprendere un percorso elettorale condiviso, fondato su un’intensa e proficua collaborazione in modo da poter alternativo per la nostra comunità.”

“In tal senso – prosegue Tommaso Bubba – ringrazio Raffaele Fimiano ed Andrea Mazzei per essermi stati di supporto ed avermi illustrato i diversi aspetti amministrativi emersi in questi ultimi dieci anni di amministrazione, ma soprattutto per utili spunti e tematiche da integrare nel programma elettorale.

“Per tali ragioni – Tommaso Bubba e Raffaele Fimiano concludono –che è stato stipulato un accordo politico – programmatico al fine di poter affrontare la sfida elettorale nel migliore modo possibile con una squadra competente e di altro profilo.”