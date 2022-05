Lamezia, la consigliera Rubino propone all’Amministrazione Comunale di valutare iniziative a favore di Luigi Strangis e dei giovani artisti lametini

“Stiamo tutti seguendo con entusiasmo e orgoglio la partecipazione di Luigi Strangis al reality ‘Amici’ di Maria De Filippi. Il talento lametino sta stupendo per le sue qualità canore e per la capacità di gestire gli strumenti musicali. Un’artista estroso ed eclettico che deve essere supportato dall’intera città”. Lo afferma Rosy Rubino, consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Lamezia Terme.

“L’approdo di Luigi alla finale di Amici – continua la consigliera comunale – ha coinvolto un’intera città, che ancora una volta dimostra di avere risorse umane di straordinaria valenza nei diversi settori, da quello professionale e umano, a quello sociale, dello spettacolo e dello sport”. “E proprio in occasione della finale del programma che si svolgerà domenica 15 maggio – aggiunge la consigliera Rosy Rubino – spero che l’amministrazione comunale possa considerare l’ipotesi di predisporre un maxischermo per coinvolgere la città e tifare per Luigi, come anche prevedere la sua esibizione dal vivo, insieme a quella di altri artisti lametini, in occasione della festa dei SS Pietro e Paolo, patroni della città, valutando con le autorità competenti la sussistenza delle doverose condizioni di sicurezza e di ordine pubblico. Costituirebbe un modo per valorizzare e premiare i giovani della nostra città che avrebbero un riconoscimento professionale ed economico, ma soprattutto un segnale ed uno sprone ad andare avanti proprio dalla loro terra d’origine”.

“In questi giorni che ci accompagnano alla finale di domenica rivolgiamo – conclude Rosy Rubino – il nostro incondizionato sostegno a Luigi, fiduciosi che lo stesso possa realizzare i suoi obiettivi e continuare a emozionarci con la sua voce e i suoi brani”.