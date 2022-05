Spunta un quinto candidato sindaco: è Nino Campo, alla guida della lista civica “Catanzaro Oltre”

Spunta un altro candidato sindaco di Catanzaro. Si tratta di Nino Campo, 62 anni, consulente di marketing e comunicazione, che guidera’ la lista civica Catanzaro Oltre. Campo, che in passato e’ stato anche coordinatore provinciale di Italexit di Gianluigi Paragone, ha annunciato la propria candidatura con una serie di post e di videomessaggi su facebook. “Non c’e’ nessun altro candidato che si sta occupando effettivamente di Catanzaro indicando progetti, programmi, strategie concrete e non chiacchiere per riportare Catanzaro ai fasti di un tempo – spiega – sono tutti occupati a contarsi i voti, a parlare di schieramenti, ma nessuno si sta occupando di Catanzaro, come al solito: questa e’ la dimostrazione concreta del volare basso, del volare rasoterra che ha determinato il declino della citta’. Gli unici a parlare di programmi concreti e soluzioni concrete con fonti di finanziamento ben individuabili siamo noi, comunissimi cittadini signor nessuno che si stanno accingendo a fare una battaglia di risveglio delle coscienze catanzaresi”.