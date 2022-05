Buoni libro, il comune di Catanzaro pubblica avviso per domande contributo e accreditamento ditte

E’ consultabile sul portale www.comune.catanzaro.it l’avviso per le domande di contributo per le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, libri digitali e libri liquidi degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’anno scolastico 2022-23. Lo rende noto il settore Pubblica istruzione di Palazzo de Nobili, specificando che i richiedenti aventi diritto al beneficio devono possedere l’Isee in corso di validità fino a 10.632 euro. La compilazione e l’invio online delle istanze sul portale comunale, mediante la procedura indicata nell’avviso, potranno essere effettuati a partire dal prossimo 5 settembre ed entro il 4 novembre.

Contestualmente, è stata pubblicata anche la manifestazione d’interesse per l’accreditamento delle ditte per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della città di Catanzaro per l’anno scolastico 2022/23. La scadenza per l’invio delle domande, tramite i moduli allegati allo stesso avviso, è fissata entro le ore 12 del prossimo 18 maggio.