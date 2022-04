Attivata la collaborazione tra il Comune e l’Istituto comprensivo statale di Maida per la costruzione di una nuova moderna palestra scolastica attraverso l’utilizzo dei Fondi Pnrr

La Giunta Comunale di Maida, guidata dal sindaco Salvatore Paone, con delibera n. 33/2022, concordemente col Dirigente Scolastico dell’IC, il dottor Giuseppe De Vita, ha approvato la candidatura del progetto di demolizione e ricostruzione della palestra scolastica ai sensi del PNRR “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”.

L’intervento intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali. Il progetto di oltre un milione di euro consiste nella demolizione e ricostruzione della palestra adiacente l’istituto comprensivo con annesso ampliamento dagli attuali 370 mq ad oltre 500 mq, sfruttando tutte le aree esterne di proprietà dell’Ente, anche con lo scopo di creare un passaggio interno diretto tra l’Istituto scolastico e la stessa palestra la cui struttura risale agli anni 1970.

“La nuova struttura sarà innovativa ed attrezzata, in grado di servire sia i 240 studenti della scuola che l’intera comunità locale, prevedendone la messa a disposizione negli orari extrascolastici – afferma il sindaco Salvatore Paone -. Uno degli obiettivo è azzerare il tasso di dispersione scolastica, coinvolgendo pienamente anche gli alunni stranieri, sollecitandoli a seguire attraverso lo sport le attività didattiche anche in orario extracurriculare, oltre alle iniziative organizzate dalle associazioni presenti sul territorio. L’Amministrazione comunale, di concerto con il Dirigente Scolastico, ha dunque pensato di intercettare i fondi del PNRR e investirli per la costruzione di una nuova palestra, ampliata ed attrezzata rispetto a quella esistente e offrire un valido supporto per coadiuvare le attività inclusive su cui l’Istituto scolastico sta puntando negli ultimi anni”.

“Il nostro intento primario come Amministrazione è quello di creare gli strumenti adeguati per organizzare un’offerta formativa e le conseguenti attività extracurriculari improntate al rispetto dei valori dell’integrazione e dell’inclusione; contribuire in maniera efficace allo sviluppo integrale della persona sin dalla tenera età, attraverso percorsi educativo-didattici, capaci di consentire la graduale assimilazione delle basilari regole del vivere civile in linea col Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dalla scuola IC Maida. Solo collaborando tra le varie amministrazioni pubbliche – ha concluso il sindaco Paone – si possono creare sinergie vincenti capaci di dare un contributo fattivo e significativo per un sano percorso di crescita, sviluppo ed integrazione sociale partendo dai bambini”.