Siracusano (FI): “Mercoledì nasce corrente Occhiuto? No, è un semplice convegno”

“Si tratta di un semplice convegno, non c’e’ proprio nessuna corrente. E’ un convegno come se ne fanno tanti. Sono solo ricostruzioni giornalistiche, che ci dicono che siamo un partito vivo”.

A ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, e’ la sottosegretaria FI ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, a rispondere cosi’, e con un “assolutamente no” a chi le domanda se mercoledi’ nascera’ la corrente FI di Roberto Occhiuto. E a chi ironicamente la sollecita come potenziale ‘first lady’ FI – dal momento che il presidente della Regione Calabria, e vicepresidente FI, e’ suo compgano nella vita – Siracusano assicura che “a me basta essere la ‘first lady’ calabrese…”.