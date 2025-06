Rating, Occhiuto: “Fitch promuove la Calabria, outlook cresce da ‘stabile’ a ‘positivo’”

“La revisione dell’outlook della Regione Calabria da ‘stabile’ a ‘positivo’, comunicata da Fitch rappresenta un risultato estremamente significativo. Il giudizio conferma il rating a lungo termine ‘BBB’, ma soprattutto riconosce un netto miglioramento della nostra solidità finanziaria su base autonoma, con l’innalzamento del profilo di credito da ‘bbb’ a ‘bbb+’.

Questo risultato non è casuale, ma frutto di un lavoro serio e continuo, in particolare nel settore sanitario. In questi anni abbiamo agito con determinazione per recuperare trasparenza e controllo nella gestione dei conti delle aziende sanitarie, riducendo le passività pregresse da 1,2 miliardi a circa 800 milioni di euro. È anche grazie a questa chiarezza sui conti che Fitch ha potuto rimuovere un importante elemento di rischio dal profilo finanziario della Regione.

L’agenzia ha inoltre riconosciuto la capacità della Calabria di mantenere una gestione prudente e resiliente, in un contesto di entrate stabili e spese in crescita, anche a causa delle misure restrittive di finanza pubblica.

La nostra struttura del debito – a basso rischio, con scadenze regolari e tasso fisso – e una liquidità media mensile di circa 1 miliardo di euro, ci consentono di coprire con ampio margine il servizio annuo del debito, pari a 110 milioni.

Fitch sottolinea anche che, nel panorama delle Regioni a statuto ordinario italiane, la Calabria oggi si colloca in una fascia intermedia, superando il giudizio negativo che per troppo tempo negli scorsi decenni aveva accompagnato la nostra amministrazione.

Questo riconoscimento, da parte di un’agenzia internazionale indipendente, rafforza la credibilità della Regione e ci incoraggia a proseguire con serietà sulla strada delle riforme, del risanamento e dello sviluppo. È la conferma che la Calabria può voltare pagina e conquistare un ruolo nuovo e più forte nel sistema Paese”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.