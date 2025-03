Caporalato, Calderone: “Dererminati conto lavoro sommerso e sfruttamento”

“Siamo determinati a sostenere il lavoro regolare e onesto, mantenendo alto l’impegno per il contrasto contro i fenomeni elusivi come il caporalato, il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei lavoratori”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, a margine di un convegno a Reggio Calabria sulle vittime di mafia e le politiche di sviluppo in Calabria.

“Dove c’e’ lavoro onesto, c’e’ legalita’ – ha sottolineato Marina Calderone – e’ questo che consente la crescita dei territori e una condizione di vita serena per molti giovani, ragazzi e ragazze, uno degli obiettivi principali dell’azione di governo. E per garantire tali obiettivi, – ha concluso – stiamo intensificando i controlli per affermare che lo Stato c’e’, e’ presente accanto ai cittadini”.