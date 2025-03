UE, Nesci (FdI-Ecr): “Bilancio a lungo termine dell’UE, in REGI accolte le mie proposte ed emendamenti”

“Oggi, in Commissione REGI del Parlamento Europeo, è stato approvato il parere sul bilancio a lungo termine per l’Unione, un passo fondamentale verso un futuro più competitivo e attento ai territori”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia/ECR Denis Nesci, a margine del voto in aula.

“È stato fatto un grande passo avanti nell’ottica di un bilancio europeo che risponde alle sfide attuali”, afferma Denis Nesci, coordinatore ECR della commissione REGI. “Tra le proposte approvate, spicca l’istituzione di un meccanismo semplificato e razionalizzato, mirato a garantire finanziamenti diretti per le città, le autorità locali e regionali nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), con una condizionalità intelligente che tiene conto delle specificità locali.”

“Ho presentato due emendamenti, due voti chiave approvati in commissione, che sottolineano l’importanza di rivedere i quadri di finanziamento dell’UE. Le infrastrutture energetiche, dei trasporti e idriche devono essere allineate agli obiettivi strategici dell’Unione”, afferma Nesci. “Solo così possiamo migliorare la competitività europea e aumentare la resilienza nell’ambito dell’energia.”

Infine, conclude Nesci, “la strategia per collegare l’Europa deve promuovere l’adozione di tecnologie digitali nella progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture. Le proposte ora verranno inviate alla Commissione per i Bilanci, con queste chiare indicazioni per un futuro dell’Unione responsabile e orientato alla crescita.”