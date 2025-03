Fit Cisl Calabria: “Plauso alla nomina del nuovo commissario per la riqualificazione della Strada Statale 106 Ionica, ma rimaniamo vigili sull’attuazione dei progetti nel rispetto dei tempi”

“Accogliamo con favore la nomina dell’Ingegnere Francesco Caporaso, responsabile della struttura territoriale Anas Calabria, a Commissario Straordinario per la Riqualificazione della Strada Statale 106 Ionica. Un segnale positivo per il futuro della SS 106, una delle arterie stradali più importanti per la nostra regione”: cosi dichiara in una nota il Segretario Generale Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Pagnotta.

Prosegue la nota: ‘La FIT CISL Calabria è pronta a collaborare con il Commissario e con tutte le istituzioni coinvolte per garantire che i cantieri previsti sui tratti finanziati tra Catanzaro e Crotone e tra Sibari e Corigliano Rossano possano essere avviati senza indugi. Le infrastrutture sono essenziali per abbattere l’isolamento delle nostre comunità e per garantire una viabilità moderna, sicura e sostenibile.”

“Tuttavia -conclude il Segretario Generale Fit-Cisl Calabria-rimaniamo vigili, monitorando l’evoluzione dei progetti, assicurandoci che l’intero ammodernamento della SS 106 venga completato nei tempi previsti, con la massima attenzione alla qualità dei lavori, al rispetto degli standard di sicurezza, alla protezione dell’ambiente e alla sostenibilità. È fondamentale che le risorse destinate siano utilizzate al meglio per rispondere alle necessità delle comunità locali”.