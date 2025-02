Partito “Orizzonte Stem”, il progetto per avvicinare gli studenti al mondo della tecnologia rivolto alle scuole del Sud

È già operativo un nuovo progetto volto ad avvicinare gli studenti al mondo della tecnologia, dedicato in particolare alle scuole secondarie di secondo grado di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: è ‘Orizzonte Stem’, lanciato da Develhope, scuola che propone corsi di formazione innovativi in ambito digitale, in collaborazione con Amazon e Intesa Sanpaolo. Tra dicembre 2024 e gennaio 2025 sono già state attivate tre sessioni di laboratori, e ulteriori tre sono previste tra febbraio e marzo.

L’opportunità consiste in un percorso online gratuito di 4 giorni. Attraverso una serie di laboratori, i partecipanti avranno l’opportunità di misurarsi con la progettazione in 3D e il disegno di progetti di realtà virtuale come nei videogame.

Potranno così creare una ‘smart city’, dove dovranno ottimizzare il movimento di merci e persone per risolvere i problemi di traffico e inquinamento. Al termine del percorso verrà rilasciata a tutti i partecipanti una certificazione e sarà premiato il progetto migliore.

“Promuovere e sostenere l’orientamento Stem all’interno delle scuole è fondamentale per il progresso della società, l’innovazione tecnologica e la crescita economica”, afferma Massimiliano Costa, amministratore delegato e fondatore di Develhope. “Tuttavia, ciò che abbiamo riscontrato è che spesso gli studenti non hanno a loro disposizione informazioni chiare e sufficienti sulle opportunità professionali disponibili e sulle competenze realmente richieste nel mercato del lavoro. Con Orizzonte Stem – aggiunge Costa – forniamo agli studenti il supporto necessario per prendere decisioni informate rispetto al proprio futuro, dando loro la possibilità di sperimentare alcuni degli strumenti tecnologici più richiesti”.