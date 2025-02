Le montagne del sole e Ter.Re.: il piacere infinito della Calabria alla BIT di Milano

Nasce in Calabria una destinazione nuova, pronta a offrire esperienze inedite di fruizione del territorio per vacanze “slow” all’insegna della sostenibilità, capaci di stimolare le emozioni del visitatore e al contempo rigenerare le comunità ospitanti attraverso la reciproca scoperta. Presentati alla BIT di Milano, i progetti Le Montagne del Sole – Calabria Piacere infinito, finanziato dal Ministero del Turismo, e Ter.Re – Territorio in Rete, finanziato dalla Regione Calabria, che prevedono azioni complementari di creazione e valorizzazione di nuove destinazioni turistiche coinvolgendo più di trenta borghi adagiati tra la costa jonica a sud di Catanzaro e le pendici delle Serre Calabresi.

Nel panel organizzato dalla Regione Calabria, il Presidente del GAL “Serre Calabresi” Marziale Battaglia, insieme con il presidente del GAL “Terre Locridee” Francesco Macrì, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Giovanni Calabrese, ha illustrato nel dettaglio gli obiettivi e le azioni dei due progetti che porteranno a un potenziamento dell’offerta turistica del territorio e all’implementazione della qualità dei servizi. Ad accompagnare il Presidente Battaglia due partner di progetto: il Tour Operator “Sognare Insieme Viaggi” con Angela Donato e l’A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli” con Guerino Nisticò.

Il claim dell’iniziativa è “piacere infinito / infinite pleasure”, poiché infiniti sono i momenti dell’anno in cui le nuove destinazioni saranno in grado, in ogni stagione, di offrire agli ospiti esperienze di viaggio a 360 gradi tra natura, cultura, tradizioni, enogastronomia, sport all’aria aperta, arte e storia. In un’area posizionata nel punto più stretto d’Italia, dove Jonio e Tirreno quasi si abbracciano e si può ammirare – nella stessa giornata – l’alba sull’uno e il tramonto sull’altro, ricca di stratificazioni storico-artistiche, un mosaico che va dall’antica Grecia ai Normanni, dai Bizantini agli Svevi, passando per figure e contesti unici, come Cassiodoro e i Certosini, infinito è il piacere fisico ed emotivo di un’enogastronomia genuinamente autentica, di un’avventura immersi in un ambiente incontaminato tra trekking e cicloturismo, di un divertimento senza orari, di processi creativi sconfinati.

E infinite saranno le volte in cui, tra litorali cristallini, borghi antichi e maestose alture, l’ospite sarà investito dal “piacere” di essere accolto e riconosciuto come un cittadino temporaneo, un membro effettivo, seppur transitorio, della comunità locale. Tre le tipologie di immersione nel territorio, a tutto tondo: CFF – Calabria Food Fest (giugno e settembre), una festa diffusa alla riscoperta dei piatti della tradizione, un cultural tour innovativo con creator digitali e giornalisti internazionali all’insegna dell’autenticità enogastronomica; Riciclart – artistic retreat (agosto), residenza artistica rigenerativa a stretto contatto con le comunità locali in borghi suggestivi, in cui l’abbandono si fa meraviglia; BAM! (18-25 maggio): approda per la prima volta in Calabria il Bycicle Adventure Meeting – l’iconico grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta – insieme al collettivo internazionale Enough Cycling, su strade e ciclovie per un’esperienza di cicloturismo autentica, avventurosa e festante, vivendo in sella l’essenza magica della regione, con incontri, racconti, musica e convivialità.

Nelle prossime settimane le iniziative saranno presentate anche in Calabria attraverso diversi incontri tra i partner di progetto, gli operatori turistici e le amministrazioni locali.