Federalberghi Calabria: gli operatori turistici calabresi pronti a sbarcare in BIT

La più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore Travel. Oltre mille proposte d’eccellenza dall’Italia e da tutto il mondo. E si preannuncia come una delle edizioni più avvincenti e più internazionali degli ultimi anni, con la partecipazione di oltre 1.000 espositori provenienti da 62 Paesi oltre all’Italia. Un’occasione unica sia per gli operatori, sia per i viaggiatori per scoprire le eccellenze del turismo da tutto il mondo. Particolarmente significativa la rappresentanza dall’Italia, con pressoché tutte le Regioni italiane e una presenza diretta di ENIT e il Ministero del Turismo a guidare la promozione del Belpaese. A conferma dell’appeal sempre più globale della manifestazione, accanto a questi arrivano anche gli espositori esteri dai cinque continenti. Tanti tour Operator Alpitour, Dimensione Turismo, I Grandi Viaggi e Mamberto, molte le aziende del Digital Holafly e Rate Hawk; infine, tra i vettori, Air France, British Airways, Delta, Iberia, KLM, Norwegian Cruise Lines, TAP, Trenitalia o United Airlines.

In questo importante contesto si inserisce la Calabria con i nostri operatori che possono usufruire del programma Hosted Buyer che ospiterà centinaia di buyer invitati da 49 Paesi di tutto il mondo. Di questi, il 45% proviene dall’Europa, Italia compresa; il 27% dalle Americhe; il 18% da Asia (inclusi Paesi CIS) e Oceania; il 10% da Medio Oriente e Africa.

Tra i Paesi più rappresentati Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Paesi dell’Est Europa, Paesi del Golfo, Spagna, USA.

Tante le aree tematiche: Leisure, Digital, Area BeTech riservata alle tecnologie, la Hospitality Area dedicata ad alberghi e catene e le aree benessere con un vero e proprio viaggio multisensoriale in una nuova concezione del benessere come filosofia di vita.

Infine un importante palinsesto di oltre 40 incontri in formato talk.

Siamo qui per cogliere in anticipo le tendenze dell’anno – afferma Fabrizio D’Agostino presidente di Federalberghi Calabria – abbiamo la necessità di distribuire e destagionalizzare con un focus su offerte esperienziali diversificate e sulla mobilità sostenibile.