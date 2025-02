La Fondazione Roberta Lanzino di Rende nell’esprimere vicinanza al CAV R.Lanzino di Cosenza, precisa: “Siamo strutture diverse. La Fondazione Roberta Lanzino lavora regolarmente e non è a rischio di chiusura”

La Fondazione Roberta Lanzino esprime vicinanza al Cav “R. Lanzino” di Cosenza per l’interruzione del servizio. “In un momento di difficoltà- afferma Matilde Lanzino- presidente della Fondazione Roberta Lanzino- vogliamo essere vicini al Centro che porta il nome di Roberta, ma poichè in queste ore noi siamo stati subissati da telefonate preoccupate, ci sembra doveroso precisare che la Fondazione Roberta Lanzino sita in Rende è struttura diversa dal Centro antiviolenza “R. Lanzino” che opera a Cosenza”.

“Nel rinnovare la solidarietà al Centro di Cosenza e con l’augurio che tutto possa risolversi presto – ribadiamo che il fermo di attività non riguarda noi.

“Ci spiace che alcuni organi d’informazione conclude Matilde Lanzino- abbiano pubblicato, a corredo della notizia, la foto della nostra struttura e del nostro logo creando inopportuni fraintendimenti. Nel segnalare l’ errore, chiediamo maggiore attenzione in nome della tutela delle donne, dei minori e della cittadinanza tutta, che potrebbero, da informazioni errate, considerare inattiva la Fondazione e quindi sentirsi

privati del nostro punto di riferimento.”