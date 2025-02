FdI: “Crescita aeroporti calabresi successo per giunta regionale e Sacal”

“La crescita notevole dei passeggeri nei tre aeroporti calabresi e’ un successo per la giunta regionale e per Sacal. Gli investimenti realizzati dalla Regione hanno portato a uno straordinario incremento dei voli su tutti e tre gli scali”.

Lo scrivono il gruppo consiliare e gli assessori regionali di Fratelli d’Italia che aggiungono: “Tutto questo comporta ovviamente una crescita della domanda turistica ma anche nuove opportunita’ per la Calabria, considerando quanto siano vitali i trasporti per l’economia. Gli sforzi compiuti dal governo regionale, che desideriamo ringraziare, hanno portato non solo a nuove rotte per Lamezia ma anche al forte rilancio di Reggio Calabria e al recupero di una strategia per Crotone. Un trend destinato ulteriormente a crescere – si legge infine – che portera’ ulteriori benefici a tutta la comunita’ calabrese”.