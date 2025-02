Mammoliti: “Mia proposta di legge per contenimento costi politica sparita dai radar”

“Piegare il funzionamento delle istituzioni alla mera logica di maggioranza provoca danni incalcolabili che indeboliscono il prestigio e l’autorevolezza delle Istituzioni e della funzione politica minandone la credibilita’ e alimentando un sentimento di antipolitica gia’ abbastanza diffuso”. Lo scrive il consigliere regionale del PD Raffaele Mammoliti che aggiunge: “Non esiste, per quanto mi riguarda, nessun luogo che possa comprimere la funzione e la prerogativa del Consigliere regionale. Per tale ragione, non comprendo come mai la mia Proposta di legge n.78/12 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) relativa al contenimento dei costi della politica” precedentemente inserita all’odg seduta della I Commissione (Affari Istituzionali e Normativa elettorale) del 14 gennaio u.s. e successivamente sconvocata oggi scompare dai radar nonostante la convocazione della I Commissione prevista per domani. Spero – aggiunge – che tale decisione sia frutto del riconoscimento legittimo di inserire la Proposta di Legge all’odg del prossimo Consiglio regionale, come da me precedentemente richiesto a norma di regolamento. Naturalmente nel pieno rispetto della condivisione o meno della Proposta di Legge, che per quanto mi riguarda non necessariamente deve coinvolgere il Gruppo al quale si appartiene, ma senza impedire la necessaria agibilita’ afferente all’attivita’ del Consigliere regionale, per come recita l’art. 24 dello Statuto della Regione Calabria. Attendo fiducioso – conclude – di vedere inserita tale proposta all’odg del prossimo Consiglio regionale”.