Falcomatà: “Sull’Alta Velocità in Calabria il governo fa gioco delle tre carte. Teatrino indecente”

“Sull’Alta Velocità in Calabria il governo fa il gioco delle tre carte. E’ un’offesa all’intelligenza di tutti i calabresi”.

E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Quando mesi fa abbiamo sollevato legittimamente i dubbi sulla destinazione delle risorse – aggiunge Falcomatà – ci avevano risposto che era tutto a posto, bollando come al solito le preoccupazioni come disfattismo e facendo orecchie da mercante di fronte all’attento lavoro di analisi del gruppo regionale Pd e di tanti autorevoli sindaci. Oggi alcuni tra i principali esponenti della destra scoprono che in realtà avevamo ragione e tentano ipocritamente di sollevare gli scudi contro il Governo, come se la loro parte politica non fosse, ormai da lungo tempo, alla guida del Paese. E’ un teatrino indecente che si gioca sulla pelle di tutti. La classe dirigente nazionale e regionale si sta dimostrando completamente inadeguata a guidare il processi di cambiamento che i calabresi invocano. Mentre in tutta Europa piovono finanziamenti destinati alle infrastrutture, la Calabria rimane al palo, ferma sull’Alta Velocità ferroviaria e sulle principali arterie stradali che continuano a cadere a pezzi. Ed intanto la destra continua ad agitare la bandiera del Ponte sullo Stretto, con un progetto pieno di lacune che in realtà sottrae ulteriori risorse ai fondi della coesione destinati al Sud e nel combinato disposto con l’autonomia differenziata fossilizza lo scippo storico al Mezzogiorno e alla Calabria”.

“Ma i calabresi – sostiene il sindaco di Reggio Calabria – non si faranno prendere in giro da questo assurdo gioco al massacro. Gli esponenti regionali della destra gettino la maschera e la smettano di svendere il territorio in nome di interessi di partito. Se come oggi affermano, dando ragione a quanto da tempo denunciamo, intendono inchiodare il Governo alle proprie responsabilità, chiedano una parola chiara sul tema delle infrastrutture. La Calabria è praticamente l’ultima regione d’Italia a programmare l’Alta Velocità, ed ancora hanno il coraggio di ammettere candidamente che mancano le risorse. E’ questo il disegno che hanno barattato sui tavoli romani? Rubare il futuro dei calabresi per garantirsi un posto al sole nelle gerarchie di partito? E’ giunto il momento di invertire la rotta e pretendere parole chiare. I calabresi meritano molto di più che qualche pelosa dichiarazione d’intenti”.