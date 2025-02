Foibe, Furgiuele (Lega): “Distruzione targa in memoria Norma Cossetto gesto deprecabile”

“Tra poco celebreremo il ‘Giorno del Ricordo’ per non dimenticare il massacro di migliaia di italiani nelle foibe per la sola colpa di essere italiani. Eppure qualche provocatore, evidentemente fomentato da un rigurgito negazionista, ha distrutto a Reggio Calabria la targa in memoria di Norma Cossetto, italiana torturata, violentata, martoriata, gettata in una foiba e diventata simbolo di una delle pagine più buie della nostra storia. Gesto deprecabile che condanniamo con fermezza. L’unico modo che abbiamo per impedire che i luoghi che tengono vivo il ricordo non siano mortificati e vandalizzati è quello di coltivare la memoria e trasmetterla ai nostri giovani”.

Lo dichiara il deputato della Lega e vice capogruppo Domenico Furgiuele.