L’assessore regionale Gallo: “Abbiamo trasformato i Gal in enti più dinamici e funzionali. Oggi rappresentano per il territorio vere agenzie di sviluppo”

La giunta nazionale di Copagri (Confederazione dei produttori agricoli), svoltasi per la prima volta in Calabria, negli Uffici del Dipartimento Agricoltura della Cittadella regionale, alla presenza del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore Gianluca Gallo, ha dato vita a un importante tavolo di lavoro sulla programmazione di settore per il 2025 e il futuro del comparto agricolo in Italia.

A margine dell’evento, che testimonia l’ottimo lavoro di Copagri Calabria, presieduta da Francesco Macrì, l’assessore Gallo si è soffermato sul valore dell’azione dei Gal calabresi e sull’opera riformatrice svolta con il suo assessorato: «Abbiamo trasformato i Gal in enti più dinamici e funzionali, evitando che si limitassero a essere un duplicato delle attività della Regione. Oggi, rappresentano vere agenzie di sviluppo, capaci di mettere in campo iniziative concrete per il territorio e di contribuire allo sviluppo della regione attraverso una progettualità più ampia, che include ambiente, cultura e promozione».

«Oggi i Gal, grazie al percorso di riforma intrapreso dall’assessore Gallo, possono finalmente giocare un ruolo cruciale nello sviluppo non solo del settore agricolo, ma di tutti i comparti strategici per la crescita dei territori. Il nostro impegno è quello di progettare nuovi scenari di sviluppo, creando opportunità che mettano al centro le specificità locali e di promuovere le tante ricchezze che la Calabria custodisce, dalla sua straordinaria biodiversità naturale, all’arte, alla storia millenaria, fino ai prodotti identitari che ci rappresentano a livello internazionale» ha dichiarato il presidente di Copagri Calabria e del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.